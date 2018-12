Joachim Löw im Interview mit Jochen Breyer

Quelle: imago/Martin Hoffmann

Wenn internationale Fußball-Spieler immer besser geschult werden, dann muss auch in der Ausbildung des DFB einiges verändert werden, meint Joachim Löw. Diesen Trend hätte der Deutsche Fußball-Bund verschlafen. Vor allem an eins zu eins Spielern fehle es derzeit. "Wir sind überholt worden in den vergangenen Jahren", sagte der Bundestrainer im aktuellen sportstudio.



Löw überraschte mit der Aussage, dass er sich nach dem Amt des Bundestrainers auch vorstellen könne, als Vereinstrainer zu arbeiten. Diese Aufgabe wolle er aber nicht in der Bundesliga, sondern im Ausland antreten.