WM 2018 - Sieg der deutschen Mannschaft gegen Schweden Quelle: dpa

Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Schweden und einer kurzen Nacht hat Joachim Löw seine Spieler mit Familienbesuchen und Freizeit belohnt. Der Bundestrainer setzte am Sonntag erst für 17:30 Uhr Ortszeit "eine leichte Regenerationseinheit" an. Den Rest des Tages haben die Spieler frei, viele Familienmitglieder und Verwandte wurden im WM-Quartier in Watutinki erwartet.



Nach dem 2:1-Erfolg gegen Schweden in Sotschi erreichte der Weltmeister erst gegen 4:15 Uhr den Teamkomplex vor den Toren Moskaus. Die Landung in Moskau erfolgte um 3:35 Uhr.