Oft gesehen im Jahr 2018: Manuel Neuer holt den Ball aus dem Tor

Quelle: dpa

Zunächst mit Kapitän Manuel Neuer, aber ohne den formstarken Mario Götze sowie die geschonten Toni Kroos und Marc-Andre ter Stegen soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die nächsten Schritte zur EM 2020 machen. Stammtorhüter Neuer führt das 22-köpfige Aufgebot für die Qualifikationsspiele am 8. Juni in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland (beide 20.45 Uhr) an, das Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch bekannt gab.



Neuer sei "vorläufig" berufen, hieß es. Der Kapitän der Nationalelf laboriert an einer Wadenverletzung, sein Einsatz für Bayern im Pokalfinale ist offen.