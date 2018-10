Joachim Löw Quelle: Reuters

Joachim Löw vertraut im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande (Sa., 20:45 Uhr im ZDF) auf den angeschlagenen Bayern-Block. "Ich habe im Training nichts davon gemerkt, dass sie down waren", sagte der Bundestrainer vor dem Abschlusstraining in Amsterdam.



Thomas Müller gab Löw eine Startelfgarantie in der Offensive. Joshua Kimmich wird erneut im defensiven Mittelfeld auflaufen. Rechter Außenverteidiger bleibe der Gladbacher Matthias Ginter. Löw weiß um die Wichtigkeit der Partie. "Wenn man in der Nations League ein Spiel verliert, ist man schon entscheidend ins Hintertreffen geraten".