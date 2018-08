Leon Goretzka Quelle: dpa

Joachim Löw setzt im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea erstmals bei der Weltmeisterschaft in Russland auf Leon Goretzka und Niklas Süle. WM-Neuling Goretzka kommt für Thomas Müller in die Startelf, Süle ersetzt im Abwehrzentrum seinen gesperrten Münchner Vereinskollegen Jerome Boateng.



Insgesamt nimmt Bundestrainer Löw in Kasan fünf Umstellungen gegenüber dem 2:1 gegen Schweden vor. Mats Hummels kehrt nach Verletzung in die Innenverteidigung zurück. Zudem rücken Mesut Özil und Sami Khedira nach einem Spiel Pause wieder in die deutsche Startformation.