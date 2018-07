Ein Rudel Löwen hat in einem Naturreservat mehrere Menschen getötet. Quelle: Achim Scheidemann/dpa

Ein Rudel Löwen hat in einem Naturreservat in Südafrika mehrere mutmaßliche Nashorn-Wilderer gefressen. Von den Eindringlingen blieben kaum Überreste. Parkwächter fanden ein Gewehr mit Schalldämpfer, eine Axt und drei paar Schuhe, wie Nick Fox vom Wildreservats Sibuya in der Provinz Ostkap sagte.



Untersuchungen müssten nun zeigen, von wie vielen Menschen die Überreste stammten. Das Reservat ging wegen der gefundenen Schuhe und Kleidungsfetzen von mindestens drei Wilderern aus.