Lange Schlangen am Ärmelkanal sind aber nur eine Herausforderung für die Logistik-Branche, die sich wie kaum eine andere für einen möglichen Austritt Großbritanniens aus dem europäischen Wirtschaftsraum vorbereiten muss. Ausschreibungen und Lieferverträge sind in vielen Fällen über Jahre hinweg ausgehandelt, die Infrastruktur mit Straßenanbindungen und Lagerhäusern fest an bestimmte Werkstandorte gebunden.



Um Lagerkosten zu sparen, nutzen viele Industriekonzerne das sogenannte just-in-time-Prinzip: Teile sind im Werk nicht vorrätig, sondern werden direkt nach Anlieferung verbaut. Das Lager ist dezentralisiert und rollt in Containern ständig durch Europa. Selbst kurze Unterbrechungen der Lieferkette können so drastische Folgen haben.