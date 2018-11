Weihnachtsbaum-Plantage in Brandenburg Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Der trockene Sommer hat keinen Einfluss auf die Zahl der Weihnachtsbäume, die in diesem Jahr in Deutschland zur Verfügung steht. Das sagte Saskia Blümel vom Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Dennoch erwartet sie leicht steigende Preise "von 50 Cent bis einem Euro pro laufendem Meter bei Nordmanntannen". Der liege damit bei rund 18 bis 24 Euro in der A-Qualität. Das sei vor allem gestiegenen Lohn- und Transportkosten geschuldet.