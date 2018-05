Margot Kidder und Christopher Reeve im Jahr 1979. Archivbild Quelle: Reed Saxon/AP/dpa

Die Schauspielerin Margot Kidder, bekannt als Lois Lane aus den "Superman"-Filmen der 70er und 80er Jahre, ist tot. Sie sei am Sonntag im Alter von 69 Jahren in ihrem Zuhause im Staat Montana gestorben, teilte das Bestattungsunternehmen mit.



Kidder war eine von zahlreichen Schauspielerinnen, die die preisgekrönte Journalistin der fiktiven Zeitung "Daily Planet" in Film und Fernsehen spielten. An der Seite von Christopher Reeve als Clark Kent alias Superman war sie aber besonders beliebt.