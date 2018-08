Ich glaube, Gott wollte uns warnen. Ismiyati, Inselbewohnerin

80.000 Häuser sind zerstört, mehr als 560 Menschen kamen ums Leben. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Welt. In den Trümmern suchen die Familien nach Überbleibseln aus ihrem alten Leben. "Ich kann meine Gefühle gar nicht in Worte fassen. Aber ich muss stark sein. Immerhin sind wir nicht die Einzigen, die es getroffen hat. Wir leiden hier alle. Ich glaube, Gott wollte uns warnen", erzählt Ismiyati, die mit ihren drei Kindern momentan in einem provisorischen Zelt schläft. Einzig die Küchenzeile steht noch, ansonsten ist von ihrem Haus nichts mehr übrig.