Die Warnschüsse werden immer lauter. Es vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht eine neue wissenschaftliche Studie noch erschreckendere Zahlen und Vergleiche liefert. Es geht um die Luftverschmutzung in der Millionenmetropole London. Und im Rathaus der Stadt ist man sich durchaus des Problems bewusst. Dazu muss man sich dort nur zwei der Eckdaten aus besagten Studien vor Augen führen: Stellenweise haben die Stickoxidwerte in der britischen Hauptstadt schon über denen von Peking gelegen. Und jährlich sterben in London bis zu 10.000 Menschen an durch Luftverschmutzung ausgelöste oder verstärkte Erkrankungen.