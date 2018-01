Dennoch will die zuständige Kommission des Parlaments, offenbar überrascht und beeindruckt vom Gegenwind, prüfen, ob die Glocken tatsächlich so lange stumm bleiben müssen. So heißt es zumindest in einer Mitteilung. Das ist aber wohl nicht mehr als der Versuch, die Diskussion zu beruhigen. Denn gleichzeitig weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass es jedes Mal einen halben Tag dauern würde, das Uhrwerk zu starten oder zu stoppen. Das macht dann doch eher wenig Sinn. So führt wohl kein Weg daran vorbei - Big Ben wird für lange Zeit keinen Mucks von sich geben. Es sei denn, man macht es wie Jeremy Corbyn, Chef der Labour-Partei, vorschlägt. Seine Idee: Man spielt das Geläut einfach vom Band ab. "Das wäre eine sehr gute Idee", findet er selbst.