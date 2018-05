In der britischen Wirtschaft herrscht große Unsicherheit über die Ergebnisse der Brexit-Verhandlungen. Immer wieder wendet sie sich deshalb an die Regierung. Im September hatten über 100 Unternehmen an die Verhandlungsführer appelliert, die Verhandlungen schneller voranzutreiben, um früher Klarheit über die weitere Entwicklung zu haben. Mitte Oktober forderten die größten Lobbygruppen des Landes in einem Brief an die Regierung eine Übergangsphase nach dem Brexit. Das würde bedeuten, dass für eine bestimmte Zeit Regelungen zum Beispiel für Handel und Reisemöglichkeiten unverändert bleiben und man für diese Zeit als ausgetretenes Mitglied ohne Mitbestimmungsrechte in der EU verbleibt.