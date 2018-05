Labour macht Punkte damit, die Frage der sozialen Gerechtigkeit politisch zu stellen, Privatisierungen rückgängig machen zu wollen. Die konservative Presse und Politiker der Tories schlagen Alarm: Der Marxismus sei im Anmarsch. Das Gespenst, das an die Wand gemalt wird, heißt nun Jeremy Corbyn. Seit der Altlinke an der Spitze von Labour steht und Wahlerfolge wie der in Kensington möglich sind, herrscht Panik im bürgerlichen Lager. Corbyn liegt in den Umfragen zwar weit hinter Premierministerin May zurück, doch Massenblätter wie "The Sun" und die "Daily Mail" machen weiter Stimmung mit dem Horrorszenario, Commandante Corbyn wolle ein marxistisches Regime errichten.