Wechsel in der Downing Street: Der umstrittene Brexit-Hardliner Boris Johnson ist neuer Premierminister Großbritanniens. Er wurde am Mittwoch von Königin Elizabeth II. zum Regierungschef ernannt. Der 55-Jährige tritt damit die Nachfolge seiner Parteikollegin Theresa May an, die zuvor ihren Rücktritt bei der Queen eingereicht hatte. Johnson bekräftigte kurz nach seiner Ernennung, er werde den EU-Brexit "ohne Wenn und Aber" bis zum 31. Oktober über die Bühne bringen. May wünschte ihrem Nachfolger "viel Glück". Die Briten wollten keinen Brexit ohne Abkommen, trotzdem werde er sein Land auch auf diese "entfernte Möglichkeit" vorbereiten, sagte Johnson am Mittwoch in seiner ersten Rede als britischer Regierungschef vor seinem neuen Amtssitz in der Londoner Downing Street. Seine neue Regierung werde "einen neuen Deal, einen besseren Deal" erlangen. An die EU gerichtet sagte er: "Ich bin überzeugt davon, dass wir einen Deal hinbekommen können."



Bei der Anfahrt Johnsons zum Palast war es zu einem Zwischenfall gekommen. Klima-Demonstranten von Greenpeace versperrten kurzzeitig die Straße. Die Polizei machte den Weg aber schnell wieder frei.