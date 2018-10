Das macht die Verhandlungen nicht einfacher, sagt ZDF-Korrespondent Andreas Stamm: "Die Niederlage für May bringt noch mehr zeitliche und inhaltliche Unsicherheiten." Zwei Dinge seien nun klar geworden: May hat zwar eine hauchdünne Mehrheit, aber diese steht nicht felsenfest hinter ihr, wie das Votum zeigte. Das wirft die Frage auf, so Stamm: "Kann sie überhaupt einen Deal verhandeln, der dann am Ende auch in London durchkommt? Jetzt steht sie vor einem Scherbenhaufen, wie verlässlich ist ihre Regierung noch und wie lange ist May noch der Kopf der Regierung."