The Ayes to the right, the Noes to the left

Wenn im Unterhaus abgestimmt wird, wird das Haus gebeten, sich zu "teilen" – die Abgeordneten verlassen die Kammer durch zwei Türen entsprechend ihrer bevorzugten Wahlmöglichkeit. "The Ayes to the right, the Noes to the left", befiehlt der Speaker. Die Befürworter eines Antrags (Ayes) benutzen den rechten Ausgang, die Gegner (Noes) den linken.



Auf diese Weise ist die Abstimmung öffentlich sichtbar und die Abgeordneten müssen unmissverständlich ihre Meinung vertreten. Das Ergebnis der Abstimmung verkündet der Speaker anschließend mit "The Noes have it" oder "The Ayes have it".