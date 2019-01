Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission.

Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht nach dem Nein zum Brexit-Deal aus London ein wachsendes Risiko für einen ungeordneten Brexit. Die EU-Kommission werde weiter an Maßnahmen für den Ernstfall arbeiten, sagte er in Brüssel. Juncker rief London auf, seine Vorstellungen über das weitere Vorgehen so rasch wie möglich mitzuteilen.



Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz schloss Nachbesserungen seitens der EU aus. Der Ball liege nun in London, erklärte er.