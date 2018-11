Ihr eigenes Kabinett drängt May laut einem Bericht der "Financial Times" unterdessen zur Eile. May will demnach erklären, dass ab dem 1. Dezember die Maßnahmen für einen ungeregelten Brexit greifen, wenn es bis Ende November keine Verständigung auf einen Ausstiegsvertrag gebe. Ein Regierungsvertreter sagte laut "FT", das Kabinett müsse in den nächsten Wochen entscheiden, ob ein harter Brexit das zentrale Planungsszenario sei. Als Stichtag werde derzeit der 1. Dezember gehandelt.