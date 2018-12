Gleichzeitig ruft die Regierung Unternehmen auf, ebenfalls Vorkehrungen zu treffen. In den kommenden Tagen würden an 80.000 Firmen, die ein ungeordneter Brexit am härtesten treffen könnte, E-Mails verschickt. Außerdem würden verstärkt Informationen an in Großbritannien lebende EU-Bürger herausgegeben. Britische Medien werteten den Schritt als Warnung an die Abgeordneten im Unterhaus und an die EU, dass es London ernst meint und bereit ist, notfalls ohne Abkommen aus der Staatengemeinschaft auszutreten.