Der frühere Fußballnationalspieler Mesut Özil ist in London Ziel eines versuchten Raubüberfalls geworden. Der Mittelfeldstar des Premier-League-Clubs FC Arsenal war am Donnerstag zusammen mit seinem bosnischen Mannschaftskollegen Sead Kolasinac in einem Auto unterwegs, als sie von Motorradfahrern mit Messern angegriffen wurden. Ein Video zeigt, wie Kolasinac aus dem Wagen springt und die Angreifer zurückschlägt.