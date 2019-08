Schwierige Zukunft - Großbritannien und die EU (Symbolbild).

Quelle: Kirsty O'Connor/PA Wire/dpa

Die britische Regierung will im Falle eines Brexits ohne Abkommen am 31. Oktober die Freizügigkeit für Neuankömmlinge aus der EU unmittelbar beenden. Das teilte eine Regierungssprecherin mit. An den Details für die neuen Einreisebestimmungen für EU-Bürger werde derzeit noch gearbeitet. Die Rechte von EU-Bürgern, die bereits in Großbritannien leben, seien davon nicht betroffen.



Kritiker fürchten, dass kaum zu unterscheiden sein wird, wer rechtmäßig auf der Insel lebt und wer nicht.