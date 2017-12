Zuvor hatte die Polizei nach dem Anschlag auf die U-Bahn einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Das teilte Scotland Yard am Morgen mit. Der 21-jährige Mann wurde demnach am späten Samstagabend in Hounslow im Westen der britischen Hauptstadt wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Am Samstag war bereits ein 18-Jähriger im Ausreisebereich des Hafens von Dover festgenommen worden.