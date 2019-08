Das kommt im Goldsmiths nicht mehr auf den Teller: Rindfleisch.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Im Kampf gegen den Klimawandel will eine Londoner Uni vom kommenden Semester an keine Rindfleischprodukte mehr in ihren Mensen und Cafes verkaufen. "Bei der Erklärung eines Klimanotstands darf es sich nicht um leere Worte handeln", sagte Frances Corner, neue Rektorin von Goldsmiths, laut einer Mitteilung.



Wie auch andere Organisationen werde ihre Hochschule handeln, um den CO2-Verbrauch zu reduzieren. Das britische Parlament hatte im Mai nach Umweltprotesten den Klimanotstand ausgerufen.