Sadiq Khan fürchtet einen schlechten Brexit-Deal. Archivbild Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Angesichts der ungeklärten Brexit-Bedingungen hat der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ein weiteres Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU gefordert.



Den Menschen müsse die Chance gegeben werden, einen Brexit-Deal abzulehnen, der für Wirtschaft, Jobs und das staatliche Gesundheitssystem schlecht sein werde, schrieb Khan in einem Beitrag für die Zeitung "The Observer". Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen, doch ein Abkommen mit der EU gibt es noch nicht.