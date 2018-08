Die Lage der Welt scheint den deutschsprachigen Autorinnen und Autoren auf den Nägeln zu brennen. Christine Lötscher, Jury-Sprecherin

Dafür darf sich Arno Geiger, der 2005 als erster Autor den Deutschen Buchpreis gewann, erneut Hoffnungen machen. Mit dem im Januar erschienenen Roman "Unter der Drachenwand", der überraschend im Frühjahr nicht für den Leipziger Buchpreis nominiert wurde, steht der Österreicher jetzt auf der Longlist. Angelika Klüssendorf ("Jahre später") hat es mit der Fortsetzung ihres Romanzyklus über das in der DDR aufgewachsene Mädchen April erneut auf die Longlist geschafft. Sie stand in den vergangenen Jahren sogar zweimal schon auf der Shortlist - genauso wie Stephan Thome, der sich in seinem in wenigen Wochen herauskommenden neuen Roman ("Gott der Barbaren") mit einem christlichen Aufstand im China des 19. Jahrhunderts beschäftigt - und einen Bogen zu den Fanatismen der Gegenwart spannt.