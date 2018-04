Doch nicht nur in Galicien wird zwei Tage vor Heiligabend vorzeitig Bescherung gefeiert. Die Sektkorken knallen überall in Spanien. "El Gordo" ist die älteste Tombola der Welt. 1812 wurde sie ins Leben gerufen und fiel nicht einmal während des Bürgerkriegs zwischen 1936 und 1939 aus. Auch gilt die "Lotería de Navidad" gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme als die größte der Welt. In der Regel kaufen die meisten Spanier keine ganzen Lose, sondern geben sich mit Zehntellosen für je 20 Euro zufrieden, so dass immer Dutzende in den Genuss des Haupt- und anderer Gewinne kommen. Tippgemeinschaften werden von Bürokollegen, Kneipenfreunden, Nachbarn und auch von ganzen Dörfern gebildet.