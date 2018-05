Herzogin Kate hat ihr drittes Kind bekommen. Archivbild Quelle: John Stillwell/PA Wire/dpa

Das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate heißt Louis Arthur Charles. Das teilte der Kensington-Palast am Freitag in London mit. Kate hatte den Jungen am vergangenen Montag im St. Mary's Hospital in London zur Welt gebracht.