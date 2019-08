Enkelin Julia de Funès als Kind bei den Dreharbeiten

In einer Drehpause saß sie auf dem Schoß ihrer Oma und beobachtete neugierig ihren Opa in einer sandfarbenen Gendarmen-Uniform mit einem schwarzen Käppi.



"Ich habe meinen Großvater als einen sehr lustigen, aber auch sanften, liebevollen und aufmerksamen Menschen in Erinnerung", sagt die 40-Jährige und zeigt auf ein verblichenes Farbfoto, das in dem neuen Louis-de-Funès-Museum in Saint-Raphaël an der Côte d’Azur zu sehen ist.