Sauerland sagte als Zeuge in dem Prozess aus. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der Duisburger Ex-Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) ist an möglichen Fehlern bei der Genehmigung der Loveparade 2010 nach eigener Aussage nicht beteiligt gewesen. "Aktiv in dem Genehmigungsprozess war ich nicht", sagte der 62-Jährige als Zeuge im Prozess um die Loveparade-Katastrophe mit 21 Toten. "Ich musste keine Genehmigung erteilen oder vorbereiten", erklärte er.



Er habe das Projekt zwar in Gang gebracht, sei damit aber außen vor gewesen. "Das war dann Sache der Fachlichkeit."