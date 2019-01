Loveparade-Prozess in Duisburg.

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Die Duisburger Staatsanwaltschaft wehrt sich dagegen, den Strafprozess um die Loveparade-Katastrophe ohne Geldauflagen für die Angeklagten einzustellen. Das berichtete der Richter. Das Landgericht will das Verfahren gegen alle zehn Angeklagten einstellen, in drei Fällen mit Auflagen. Bis zum 5. Februar läuft die Erklärungsfrist.



Bei der Loveparade im Juli 2010 in Duisburg wurden 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt. Angeklagt sind Mitarbeiter der Stadt und des Veranstalters.