Dennoch kann es wichtig sein, sich dem Geschehen zu stellen und den Angeklagten in die Augen zu sehen. Die Stiftung "Duisburg 24.7.2010" unterstützt Betroffene der Loveparade bei der Bewältigung des Erlebten. In diesem Rahmen bietet die Notfallseelsorge deshalb an allen 111 Prozesstagen Betreuung an, in einem stillen Raum neben dem Verhandlungssaal. Das Land Nordrhein-Westfalen will dies unterstützen und dafür 300.000 Euro zur Verfügung stellen.