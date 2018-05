Paco Zapater verlor seine Tochter Clara bei der Katastrophe. Quelle: dpa

Für die Angehörigen, die ein Kind verloren haben, nicht viel. Die Eheleute Zapater, deren Tochter Clara an diesem 20. Juli 2010 starb, reisen zu den wichtigen Verhandlungstagen jedes Mal aus Spanien an. In dem Saal auf dem Düsseldorfer Messegelände, in dem der Prozess aus Platzgründen stattfindet, wird es sehr still, als Paco Zapater an der Reihe ist, Rainer Schaller zu fragen. "Was bedeutet 'moralische Verantwortung' für Sie?" - "Dass ich vor die Kameras getreten bin, dass ich wusste, dass ich zum Gesicht der Katastrophe werde, dass ich für Gespräche mit Angehörigen jederzeit zur Verfügung stehe". Aber er bleibt dabei: Er selbst habe keinen Fehler gemacht, nichts gewusst.



Manfred Reißaus hat einen Malerbetrieb. So wie die Zapaters oder Gabi Müller, deren Sohn Christian bei der Loveparade starb, gibt auch er den Todesopfern ein Gesicht. Er ist an allen wichtigen Verhandlungstagen für seine Tochter Svenja beim Prozess. Auch sie kam damals ums Leben. "Ich kann das nicht nachvollziehen, dass ein Geschäftsführer keine Ahnung hat. Man muss wissen, was im Betrieb los ist", sagt er. Auch die Zapaters glauben Schaller nicht. Sie verstehen sowieso nicht, weshalb weder Schaller noch Sauerland angeklagt sind, sondern zehn Mitarbeiter der Stadt Duisburg und von Schallers Veranstaltungsgesellschaft - Untergebene, Mitarbeiter eben.