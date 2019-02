Prozessbeteiligte des Loveparade-Prozesses im Gerichtssaal

Quelle: dpa

Die sieben Angeklagten müssen weder Strafen noch Auflagen ableisten. Das gab das Gericht am Mittwoch in Düsseldorf bekannt. Drei Angeklagte, die eine Geldauflage in Höhe von etwa 10.000 Euro hätten zahlen sollen, hatten eine Einstellung abgelehnt. Gegen sie geht der Prozess nun weiter. Sie hoffen weiterhin auf einen Freispruch.