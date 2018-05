"Insgesamt müssten Entschädigungen in Deutschland aber viel höher ausfallen. In Italien zum Beispiel haben die Hinterbliebenen der Opfer, die beim Untergang der Costa Concordia ertrunken sind, eine siebenstellige Summe erhalten. Anwalt Hennecke-Sellerio

Auf öffentlichen Druck hin ist die Versicherung zwar in die Schadensregulierung eingetreten, bleibt aber mit 2.500 Euro am untersten Rand der Summen, die bei Vergleichsfällen in Deutschland gezahlt werden. "Diese Summen bewegen sich in der Regel zwischen 2.000 Euro und 20.000 Euro", sagt Schmerzensgeld-Experte Andreas Slyzik. "Insgesamt müssten Entschädigungen in Deutschland aber viel höher ausfallen", fordert der Anwalt von Gulias Mutter, "in Italien zum Beispiel haben die Hinterbliebenen der Opfer, die beim Untergang der Costa Concordia ertrunken sind, eine siebenstellige Summe erhalten".