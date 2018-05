heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Der Gründer der Loveparade, der Musiker Dr. Motte, erwartet vom Loveparade-Strafprozess eine "lückenlose Aufklärung" des Unglücks, bei dem 2010 in Duisburg 21 junge Menschen starben. "Das ist das, was die Eltern wollen, und das ist das Wichtigste", sagte der 57-Jährige. Es sei gut, dass der Prozess jetzt beginne. Problematisch sei aber, dass die Vorwürfe im Juli 2020 verjährten.



In Düsseldorf beginnt der Strafprozess gegen zehn Beteiligte wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung.