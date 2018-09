Sicher hat jeder seine eigenen Gründe, zu den Grünen zu gehen, aber das, was wir am meisten erleben ist: Stopp! So geht es nicht weiter. Ludwig Hartmann

Für dieses pauschale Unbehagen hat Hartmann, wie jeder Politiker, zentrale Botschaften immer griffbereit. Europa ist so eine Botschaft. Den Frieden, den es gebracht hat, die im Wortsinn "grenzenlose" Freiheit. Es sind wohlfeile Bekenntnisse einer Oppositionspartei, die politische Wärme ausstrahlen will. Es tut ja auch einfach gut, für Europa zu sein - nicht nur in München-Haidhausen.



Und hier will Hartmann gleich mit einem Missverständnis aufräumen. "Vielen in München geht es doch nur oberflächlich gut", sagt Ludwig Hartmann. "Wenn das zweite oder dritte Kind kommt, wenn man mehr Wohnraum braucht, kommen in Bayern auch Gutverdiener an ihre Grenzen." Da hat er einen Punkt. Hartmann will, dass Staat und Kommunen eigenen Grund nur noch über eine Erbpacht vergeben und nicht - wie heute - an den meistbietenden Investor verkaufen.