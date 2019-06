"Wir haben in Deutschland etwa 24.000 Rechtsextreme und die Hälfte davon ist nach unserer Einschätzung gewaltbereit", sagte Seehofer. Die Größenordnung dieser Zahlen zeige, "dass es nicht ganz einfach ist, diese Menschen so lückenlos zu überwachen, dass wir jeden schiefen Weg erfassen." Jetzt arbeite man an weiteren Verbesserungen. "Aber es gehört auch in solchen traurigen Stunden einfach zur Wahrheit dazu, dass nichts so gut ist, dass man es nicht noch verbessern könnte."