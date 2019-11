Mit einem virtuellen Rundgang durch den Jahrhundertroman "Die Blechtrommel" betritt das Lübecker Günter-Grass-Haus Neuland in der Literaturvermittlung. Mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille (VR) erleben die Besucher den Sturz des Romanhelden Oskar Matzerath in den heimischen Keller und sein späteres Leben in der Heil- und Pflegeanstalt. Eine solche Technik sei für ein Literaturmuseum weltweit Neuland, sagte Museumsleiter Jörg-Philipp Thomsa am Freitag bei der Präsentation.