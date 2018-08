Der mutmaßliche Täter griff die Passagiere eine Linienbusses an. Quelle: Markus Scholz/dpa

Bei einer Gewalttat in einem vollen Lübecker Linienbus sind zehn Menschen verletzt worden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nicht von einem Terroranschlag aus. Der nach der Tat überwältige mutmaßliche Angreifer schweigt bislang zu den Vorwürfen. Der 34-Jährige wurde in Iran geboren, besitzt aber die deutsche Staatsbürgerschaft.



Die Staatsanwaltschaft will einen Haftbefehl wegen versuchter vorsätzlicher Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung gegen ihn erwirken.