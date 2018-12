Feuerwehrleute bekämpfen einen Großbrand in Lüdenscheid.

Quelle: Markus Kluemper/Visual Inform/dpa

Ein Brand bei einem Lkw-Gebrauchtwagenhändler in Lüdenscheid hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt kämpften 150 Einsatzkräfte von acht Löschzügen gegen die Flammen, erklärte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Märkischer Kreis in Lüdenscheid (NRW). Der Brand konnte inzwischen eingedämmt werden.



Ein Feuerwehrmann wurde am Kopf leicht verletzt. Ein Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Brandursache und der entstandene Schaden waren zunächst noch unklar.