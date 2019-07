34 Kilometer entfernt in Detmold läuft parallel der Prozess gegen Andreas V. und Mario S. weiter. Ihnen wirft die Anklage hundertfachen sexuellen und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Sie sollen über Jahre ihr Opfer auf dem Campingplatz in Lügde und in einer Wohnung in Steinheim vergewaltigt haben. Die beiden haben am ersten Prozesstag vor einer Woche umfassende Geständnisse abgelegt.