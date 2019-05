Ein Opferanwalt bemängelte in der Zeitung fehlendes Fingerspitzengefühl. Auchter-Mainz kündigte an, das bisherige Vorgehen zu ändern. "Bei Opfern in kleinen Orten werden wir in Zukunft neutrale Briefumschläge verwenden", sagte sie. In größeren Städten gebe es offenbar kein Problem: Weder nach den Silvestervorfällen von Köln noch nach der Amokfahrt in Münster habe es Beschwerden von Opfern gegeben, die sie angeschrieben habe.



In Lügde im Kreis Lippe leben etwa 9.500 Menschen. Auf einem Campingplatz in dem Ort sollen mehr als 40 Kinder zwischen vier und 13 Jahren über Jahre hinweg sexuell missbraucht worden sein. Drei der Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft, gegen fünf weitere wird ermittelt. Nordrhein-Westfalen hatte 2017 als Reaktion auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 als erstes Flächenland eine offizielle Opferschutzstelle eingerichtet. Sie soll Opfern von Kriminalität unbürokratisch einen ersten Zugang zu bestehenden Hilfsangeboten vermitteln. Die Opferschutzbeauftragte ist unabhängig und zur Verschwiegenheit verpflichtet.