In einem weiteren Fall stießen Ermittler ausgehend von Bergisch Gladbach auf zahlreiche Verdächtige, die Kinder missbraucht und Bilder davon bundesweit getauscht haben sollen. Wie die Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag mitteilte, hat die Polizei im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach nun auch einen in Österreiche lebenden Beschuldigten ermittelt. Angaben der Kölner Polizei gibt es in der Sache allein in Nordrhein-Westfalen derzeit 21 Beschuldigte, von denen acht in Haft sind.