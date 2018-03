ORF-Moderator Armin Wolf wird nicht länger der Lüge beschuldigt. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache und ORF-Moderator Armin Wolf legen ihren Streit um einen Lügenvorwurf bei. Der FPÖ-Chef wird sich per Inserat in der "Kronen Zeitung" und zehn Tage lang auf seinem Facebook-Profil dafür entschuldigen.



Das schrieb Wolf in seinem Blog und auf Facebook. Straches Sprecher bestätigte dies. Strache hatte im Februar einen Post abgesetzt. "Es gibt einen Ort, wo Lügen und Fake News zu Nachrichten werden", hieß es da vor einem Foto von Wolf im Studio.