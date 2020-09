Militärfahrzeuge der türkischen Streitkräfte. Archivbild

Quelle: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Bei einem Luftangriff in der nordsyrischen Provinz Idlib sind zwei türkische Soldaten getötet worden. Fünf weitere wurden verletzt, wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte. Das türkische Militär habe daraufhin Stellungen der syrischen Regierungstruppen beschossen.



Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in Syrien. Zuletzt war die syrische Regierung mit russischer Unterstützung weiter vorgerückt. Die Türkei steht in dem Bürgerkrieg auf der Seite islamistischer Rebellen.