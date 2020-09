Oppositionsaktivisten feuern eine Rakete. Archivbild

Die bei einem Luftangriff in der nordsyrischen Provinz Idlib getöteten türkischen Soldaten waren nach russischen Angaben zum Zeitpunkt des Angriffs mit der Al-Kaida-nahen islamistischen Miliz Haiat Tahrir al-Scham unterwegs. Die Rebellen hätten eine Offensive auf die syrischen Regierungstruppen versucht.



Dabei seien türkische Soldaten, "die sich unter den Kampfeinheiten der terroristischen Gruppen befanden, unter Beschuss der syrischen Soldaten gekommen", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.



Als Reaktion auf den Luftangriff in Nordsyrien flog die Türkei Vergeltungsangriffe und forderte Beistand von der NATO und der internationalen Gemeinschaft.