Bei einem Luftangriff in einem Vorort der libyschen Hauptstadt Tripolis ist ein Lager für Migranten getroffen worden. Mindestens 40 Menschen seien in dem Lager in Tadschura getötet und 80 weitere verletzt worden, teilte Malek Merset, ein Sprecher der libyschen Gesundheitsbehörden, in der Nacht auf Mittwoch mit. Er veröffentlichte Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Migranten in Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Vereinten Nationen verurteilten den Angriff.