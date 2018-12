Al-Shabaab verübt seit Jahren Anschläge in Somalia. Archivbild

Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Bei Luftangriffen der US-Streitkräfte in Somalia sind nach Militärangaben mindestens 62 Kämpfer der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Es seien keine Zivilpersonen verletzt oder getötet worden. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig bestätigt werden.



Das US-Militär unterstützt die somalische Regierung im Kampf gegen die sunnitische Terrororganisation. Die Fundamentalisten kämpfen in dem instabilen Land am Horn von Afrika seit Jahren um die Vorherrschaft.