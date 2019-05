Thomalla: Die großen Flughäfen in Deutschland wie Frankfurt und München kommen langsam an ihre Kapazitätsgrenzen. Flughäfen wie Berlin-Tegel beispielsweise arbeiten über ihren Limits und haben keine Wachstumskapazitäten mehr. Aber die Flughäfen in der zweiten Reihe sowie Regionalflughäfen haben auch in Deutschland ausreichend Kapazitäten, um weiteres Wachstum zu ermöglichen.